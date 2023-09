Festival de la pomme Le Bourg Trévières, 29 octobre 2023, Trévières.

Trévières,Calvados

Depuis 2003, Trévières organise la fête de la pomme, devenue le festival de la pomme en 2019.

Le succès de cette fête conviviale se répète tous les ans grâce à un programme riche et toujours varié, évoquant la Gastronomie et la Culture aux côtés des producteurs et des artisans, tout en valorisant les savoirs faire.

Rendez-vous le dimanche 29 octobre 2023 de 10h à 18h.

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Le Bourg

Trévières 14710 Calvados Normandie



Since 2003, Trévières has organized the Apple Festival, which became the Apple Festival in 2019.

The success of this convivial festival is repeated every year thanks to a rich and always varied program, evoking Gastronomy and Culture alongside producers and craftsmen, while promoting know-how.

Rendezvous on Sunday, October 29, 2023, from 10 a.m. to 6 p.m

Desde 2003, Trévières organiza la Fiesta de la Manzana, que se convirtió en el Festival de la Manzana en 2019.

El éxito de esta fiesta de convivencia se repite cada año gracias a un programa rico y variado, que evoca la Gastronomía y la Cultura junto a productores y artesanos, al tiempo que promueve el saber hacer.

Cita el domingo 29 de octubre de 2023 de 10.00 a 18.00 horas

Seit 2003 findet in Trévières das Apfelfest statt, das 2019 zum Apfelfestival wurde.

Der Erfolg dieses geselligen Festes wiederholt sich jedes Jahr dank eines reichhaltigen und stets abwechslungsreichen Programms, das an der Seite von Produzenten und Handwerkern die Gastronomie und Kultur heraufbeschwört und gleichzeitig das Know-how aufwertet.

Treffpunkt am Sonntag, den 29. Oktober 2023 von 10 bis 18 Uhr

