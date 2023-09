5ème Théâ Trespoux, festival de théâtre amateur: « Des Justes » Le bourg Trespoux-Rassiels, 22 octobre 2023, Trespoux-Rassiels.

Trespoux-Rassiels,Lot

Auteur: Daniel Keene

Cie: Causse toujours Cie (Bélaye)

Genre: théâtre du quotidien

D’après « Deux tibias » et « La pluie ». Une vielle femme, un vieil homme, deux témoins de l’innommable, deux gardiens de la mémoire et de la dignité, deux êtres ordinaires, deux récits qui se croisent et se répondent..

2023-10-22 14:30:00 fin : 2023-10-22 15:30:00. 7 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



Author: Daniel Keene

Company: Causse toujours Cie (Bélaye)

Genre: theater of the everyday

Based on « Deux tibias » and « La pluie ». An old woman, an old man, two witnesses to the unspeakable, two guardians of memory and dignity, two ordinary people, two stories that intersect and respond to each other.

Autor: Daniel Keene

Compañía: Causse toujours Cie (Bélaye)

Género: teatro de lo cotidiano

Basado en « Deux tibias » y « La pluie ». Una anciana, un anciano, dos testigos de lo indecible, dos guardianes de la memoria y de la dignidad, dos personas corrientes, dos historias que se cruzan y se responden.

Autor: Daniel Keene

Theatergruppe: Causse toujours Cie (Bélaye)

Genre: Alltagstheater

Nach « Zwei Schienbeine » und « Der Regen ». Eine alte Frau, ein alter Mann, zwei Zeugen des Unaussprechlichen, zwei Hüter der Erinnerung und der Würde, zwei gewöhnliche Menschen, zwei Erzählungen, die sich kreuzen und antworten.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Cahors – Vallée du Lot