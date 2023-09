5ème Théâ Trespoux, festival de théâtre amateur: « Musée haut, musée bas, fragments » Le bourg Trespoux-Rassiels, 21 octobre 2023, Trespoux-Rassiels.

Trespoux-Rassiels,Lot

Auteur: Jean-Michel Ribbes

Cie: l’atelier T (du théâtre du Travers – Pradines)

Genre: comédie

Dans ce musée il y a des bribes de conversations, des voix multiples qui interrogent notre rapport à l’art. On y croise des visiteurs, mais aussi des guides , des gardiens, une conservatrice et au détour d’un vernissage, la ministre de la culture. Chacun y dévoile sa vision de l’art, et on rit de les voir tour à tour sûr d’eux et tellement démunis face à ce musée, où parfois, la réalité du monde s’invite sans prévenir..

2023-10-21 21:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. 7 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



Author: Jean-Michel Ribbes

Company: l’atelier T (du théâtre du Travers – Pradines)

Genre: comedy

In this museum there are snatches of conversation, multiple voices questioning our relationship with art. We meet visitors, but also guides, guards, a curator and, at the turn of a vernissage, the Minister of Culture. Each reveals his or her vision of art, and we laugh to see them both self-confident and so helpless in the face of this museum, where sometimes, the reality of the world invites itself without warning.

Autor: Jean-Michel Ribbes

Compañía: l’atelier T (du théâtre du Travers – Pradines)

Género: comedia

En este museo hay retazos de conversaciones, múltiples voces que cuestionan nuestra relación con el arte. Nos encontramos con visitantes, pero también con guías, guardias, un conservador y, en la esquina de una inauguración, el Ministro de Cultura. Cada uno revela su visión del arte, y nos reímos al ver cómo se muestran a la vez seguros de sí mismos y tan indefensos ante este museo, donde a veces la realidad del mundo se entromete sin avisar.

Autor: Jean-Michel Ribbes

Co: l’atelier T (du théâtre du Travers – Pradines)

Genre: Komödie

In diesem Museum gibt es Gesprächsfetzen, mehrere Stimmen, die unsere Beziehung zur Kunst hinterfragen. Man begegnet Besuchern, aber auch Führern, Wächtern, einer Kuratorin und auf dem Umweg über eine Vernissage der Kulturministerin. Jeder enthüllt seine Sicht auf die Kunst, und man lacht, wenn man sieht, wie sie sich ihrer Sache sicher sind und wie hilflos sie dem Museum gegenüberstehen, in das die Realität der Welt manchmal ohne Vorwarnung eindringt.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Cahors – Vallée du Lot