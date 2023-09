5ème Théâ Trespoux, festival de théâtre amateur: « D’amour et d’encre » Le bourg Trespoux-Rassiels, 21 octobre 2023, Trespoux-Rassiels.

Trespoux-Rassiels,Lot

Auteur: Marie-Line Saltel-Bayol

Cie: théâtre Evasion (Saint-Céré, Saint-Simon)

Genre: lectures poétiques théâtralisées

18 textes sur le thème de l’amour sont mis en scène et théâtralisés. L’auteure et les conteurs mêlent et entremêlent leurs voix, leurs mouvements, avec en projection qui sont la source des mots au son de musiques originales créés par Philippe Bassaler. Un slam, une projection de photos en noir et blanc et des interventions de Charly’s, chanteur Béninois, ponctuent ces lectures. Un moment poétique hors du temps..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 15:40:00. 7 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



Author: Marie-Line Saltel-Bayol

Company: théâtre Evasion (Saint-Céré, Saint-Simon)

Genre: theatrical poetry readings

18 texts on the theme of love are staged and dramatized. The author and storytellers blend and intertwine their voices and movements, with projections that are the source of the words, to the sound of original music created by Philippe Bassaler. A slam, a projection of black-and-white photos and contributions from Beninese singer Charly’s punctuate these readings. A poetic moment out of time.

Autora: Marie-Line Saltel-Bayol

Compañía: théâtre Evasion (Saint-Céré, Saint-Simon)

Género: lectura dramatizada de poemas

se escenifican y dramatizan 18 textos sobre el tema del amor. El autor y los narradores mezclan y entremezclan sus voces y movimientos, con proyecciones que son el origen de las palabras, al son de una música original creada por Philippe Bassaler. Un slam, una proyección de fotos en blanco y negro y las intervenciones del cantante beninés Charly’s puntúan estas lecturas. Un momento poético fuera del tiempo.

Autorin: Marie-Line Saltel-Bayol

Theater: theatre Evasion (Saint-Céré, Saint-Simon)

Genre: Theatralische Dichterlesungen

18 Texte zum Thema Liebe werden inszeniert und dramatisiert. Die Autorin und die Erzähler vermischen und verflechten ihre Stimmen, Bewegungen und Projektionen, die die Quelle der Worte sind, mit Originalmusik, die von Philippe Bassaler kreiert wurde. Ein Slam, eine Projektion von Schwarz-Weiß-Fotos und Beiträge von Charly’s, einem Sänger aus Benin, untermalen die Lesungen. Ein poetischer Moment außerhalb der Zeit.

