5ème Théâ Trespoux, festival de théâtre amateur: « Montségur, le sacrifice cathare » Le bourg Trespoux-Rassiels, 20 octobre 2023, Trespoux-Rassiels.

Trespoux-Rassiels,Lot

Auteur: Guillaume Miller

Cie: théâtre Evasion et Simonins (Saint-Céré, Saint-Simon)

Genre: fresque historique

L’histoire se déroule dans une salle du donjon lors du siège de Montségur, en 1244. La pièce s’étale sur les dix mois de siège. Elle s’attache à raconter les événements de la manière la plus historique possible. Les scènes de rituels cathares sont extraits de registres d’inquisition et de deux fragments connus d’écrits cathares (rituels occitans dits de Dublin et de Lyon).

2023-10-20 21:00:00 fin : 2023-10-20 22:30:00. 7 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



Author: Guillaume Miller

Company: théâtre Evasion et Simonins (Saint-Céré, Saint-Simon)

Genre: historical fresco

The story takes place in a dungeon room during the siege of Montségur in 1244. The play spans the ten months of the siege. The story is told as historically as possible. The scenes of Cathar rituals are taken from inquisition registers and two known fragments of Cathar writings (Occitan rituals from Dublin and Lyon)

Autor: Guillaume Miller

Compañía: théâtre Evasion et Simonins (Saint-Céré, Saint-Simon)

Género: fresco histórico

La historia se desarrolla en la sala de un calabozo durante el asedio de Montségur en 1244. La obra abarca los diez meses del asedio. Intenta contar la historia de la forma más histórica posible. Las escenas de los rituales cátaros están tomadas de los registros de la Inquisición y de dos fragmentos conocidos de escritos cátaros (rituales occitanos conocidos como rituales de Dublín y de Lyon)

Autor: Guillaume Miller

Theater: théâtre Evasion et Simonins (Saint-Céré, Saint-Simon)

Genre: Historisches Fresko

Die Geschichte spielt in einem Raum des Kerkers während der Belagerung von Montségur im Jahr 1244. Das Stück erstreckt sich über die zehn Monate der Belagerung. Es legt Wert darauf, die Ereignisse so historisch wie möglich zu erzählen. Die Szenen mit katharischen Ritualen sind Inquisitionsregistern und zwei bekannten Fragmenten katharischer Schriften entnommen (okzitanische Rituale, die so genannten Rituale von Dublin und Lyon)

