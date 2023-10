Bourse aux jouets et puériculture Le Bourg Toulonjac, 12 novembre 2023, Toulonjac.

Toulonjac,Aveyron

A vos agendas … l’APE organise une bourse à la puériculture et aux jouets le dimanche 12 novembre, on vous attend nombreux ! C’est le moment de vider vos placards ou au contraire de faire le plein de bonnes affaires !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . 7 EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie



Mark your calendars… the APE is organizing a baby and toy fair on Sunday, November 12, and we’re looking forward to seeing you there! It’s time to clear out your cupboards, or to stock up on bargains!

Marquen sus calendarios… la Asociación de Padres organiza una feria de juguetes y puericultura el domingo 12 de noviembre, ¡y esperamos verles allí! Es el momento perfecto para vaciar los armarios o hacer acopio de gangas

Die EV organisiert am Sonntag, dem 12. November, eine Kinder- und Spielzeugbörse, zu der wir Sie zahlreich erwarten! Es ist der richtige Zeitpunkt, um Ihre Schränke zu leeren oder im Gegenteil, um sich mit Schnäppchen einzudecken!

