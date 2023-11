Ateliers Ecolieu PAHA 2023 Le Bourg Thury-Harcourt-le-Hom, 18 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

L’évènement a commencé du 11 Novembre 2023 et continu jusqu’au 09 à Décembre Curcy-Sur-Orne.

Plusieurs ateliers seront proposés lors de cette période.

Le 18 Novembre 2023, le sujet de l’atelier sera sur la concrétisation et l’inspiration d’une transition écologique;

Le 09 Décembre 2023, suite aux ateliers précédents, l’atelier sera sur le bien- vivre suit à vos choix écologiques..

Vendredi 2023-11-18 fin : 2023-12-09 . .

Le Bourg

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



The event began on November 11, 2023 and continues until December 09 in Curcy-Sur-Orne.

Several workshops will be offered during this period.

On November 18, 2023, the workshop topic will be on concretizing and inspiring an ecological transition;

On December 09, 2023, following on from the previous workshops, the focus will be on living well through your ecological choices.

El evento comenzó el 11 de noviembre de 2023 y continuará hasta el 9 de diciembre en Curcy-Sur-Orne.

Durante este periodo se ofrecerán varios talleres.

El 18 de noviembre de 2023, el tema del taller será la concreción y la inspiración de una transición ecológica;

El 09 de diciembre de 2023, como continuación de los talleres anteriores, el taller se centrará en vivir bien a través de tus elecciones ecológicas.

Die Veranstaltung begann am 11. November 2023 und dauert bis zum 09. Dezember in Curcy-Sur-Orne.

In diesem Zeitraum werden mehrere Workshops angeboten.

Am 18. November 2023 wird das Thema des Workshops die Konkretisierung und Inspiration eines ökologischen Übergangs sein;

Am 9. Dezember 2023 wird es nach den vorhergehenden Workshops um das Thema « Gutes Leben aufgrund ökologischer Entscheidungen » gehen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité