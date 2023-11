Marché de Noël Le bourg Thénac, 26 novembre 2023, Thénac.

Thénac,Dordogne

Un marché de Noël est organisé par les Festifs de Thenac 24 à la salle des fêtes.

20 à 25 stands de créateurs et artisans locaux (Fleurs, céramiques, cuirs, vanneries, coutellerie, savonnerie, chocolaterie, brasserie, confitures, foies gras etc….)

Buvette et restauration sur place (Food-trucks)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A Christmas market is organized by the Festifs de Thenac 24 in the village hall.

20 to 25 stalls from local designers and craftspeople (flowers, ceramics, leather, basketry, cutlery, soap, chocolates, brewery, jams, foie gras, etc….)

Refreshment bar and on-site catering (food-trucks).

Los Festifs de Thenac 24 organizan un mercado navideño en el ayuntamiento del pueblo.

de 20 a 25 puestos de diseñadores y artesanos locales (flores, cerámica, cuero, cestería, cuchillería, jabón, chocolates, cervecería, mermeladas, foie gras, etc. ….)

Refrescos y catering in situ (Food-trucks).

Ein Weihnachtsmarkt wird von Les Festifs de Thenac 24 in der Festhalle organisiert.

20 bis 25 Stände lokaler Designer und Handwerker (Blumen, Keramik, Leder, Korbwaren, Besteck, Seifenherstellung, Schokoladenfabrik, Brauerei, Marmeladen, Stopfleber etc…..)

Getränke und Speisen vor Ort (Foodtrucks).

