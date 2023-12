Cet évènement est passé Marché de Producteurs Bio et locaux à Théminettes le bourg Théminettes Catégories d’Évènement: Lot

Théminettes Marché de Producteurs Bio et locaux à Théminettes le bourg Théminettes, 11 août 2023, Théminettes. Théminettes Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-11 17:00:00

fin : 2023-08-11 19:00:00 Marché hebdomadaire de producteurs bio.

Des produits tout beaux, tout bons, tout bio !

Proposé par l’association des producteurs du marché de Théminettes..

Marché hebdomadaire de producteurs bio.

Des produits tout beaux, tout bons, tout bio !

Proposé par l’association des producteurs du marché de Théminettes. EUR.

le bourg

Théminettes 46120 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-08-10 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Lot, Théminettes Autres Code postal 46120 Lieu le bourg Adresse le bourg Ville Théminettes Departement Lot Lieu Ville le bourg Théminettes Latitude 44.714346 Longitude 1.852916 latitude longitude 44.714346;1.852916

le bourg Théminettes Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theminettes/