Fête de l’agneau Le bourg Thégra, 30 juillet 2023, Thégra.

Thégra,Lot

Démonstrations diverses autour de l’agneau : tontes, chiens de troupeau

Marché gourmand. Repas gigot à la broche, tomate à la provençale et gratin dauphinois. Animation musicale à partir de 19h

En collaboration avec l’agneau fermier du Quercy.

2023-07-30 17:30:00 fin : 2023-07-30 23:00:00. EUR.

Le bourg

Thégra 46500 Lot Occitanie



Various lamb-related demonstrations: shearing, flock dogs, etc

Gourmet market. Spit-roasted leg of lamb, tomatoes à la provençale and gratin dauphinois. Musical entertainment from 7pm

In collaboration with Agneau fermier du Quercy

Diversas demostraciones relacionadas con el cordero: esquileo, perros de rebaño, etc

Mercado gastronómico. Pierna de cordero asada, tomates a la provenzal y gratin dauphinois. Animación musical a partir de las 19.00 h

En colaboración con agneau fermier du Quercy

Verschiedene Vorführungen rund um das Lamm: Scheren, Herdenhunde

Markt für Feinschmecker. Essen Lammkeule am Spieß, Tomate nach provenzalischer Art und Gratin dauphinois. Musikalische Unterhaltung ab 19 Uhr

In Zusammenarbeit mit l’agneau fermier du Quercy

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Vallée de la Dordogne