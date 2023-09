Spectacle : Vers la ville Le Bourg Tarnac, 22 septembre 2023, Tarnac.

« Vers la ville » est un spectacle pluridisciplinaire du collectif Lost in Traditions. Il propose une réflexion contemporaine autour des

migrations liées au travail. Son récit, entre témoignages documentaires, théâtre et musique, s’articule autour d’une série d’épisodes migratoires en Limousin.

Accompagnés de maquettes, d’accessoires de cinéma et de vielles à roue, quatre individus s’en vont rencontrer des travailleur·euse·s.

Qu’il·elle·s soient du passé, du présent ou même du futur, ces travailleur·euse·s ont en commun d’avoir quitté leur pays. Sur les routes de l’exil, Jean, maçon creusois, madame Ribeiro et monsieurPacheco, de Lousada au Portugal, et plein d’autres livrent leurs témoignages.

Bar sur place pour échange après le spectacle..

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« Vers la ville » is a multidisciplinary show by the Lost in Traditions collective. It offers a contemporary reflection on work-related

work-related migration. Its narrative, a blend of documentary testimony, theater and music, is based on a series of migratory episodes in the Limousin region.

Accompanied by models, film props and hurdy-gurdies, four individuals set off to meet workers.

Whether from the past, the present or even the future, what these workers have in common is that they have left their country. On the road to exile, Jean, a bricklayer from the Creuse, Mrs Ribeiro and Mr Pacheco, from Lousada in Portugal, and many others share their stories.

Post-show bar.

« Vers la ville » es una exposición multidisciplinar del colectivo Lost in Traditions. Ofrece una reflexión contemporánea sobre la

migración relacionada con el trabajo. La historia, mezcla de documental, teatro y música, se basa en una serie de episodios migratorios en la región de Lemosín.

Acompañados de modelos, atrezzo cinematográfico y zanfonas, cuatro individuos parten al encuentro de trabajadores.

Ya sean del pasado, del presente o incluso del futuro, lo que tienen en común estos trabajadores es que han abandonado su país. En el camino del exilio, Jean, un albañil de Creus, la Sra. Ribeiro y el Sr. Pacheco, de Lousada (Portugal), y muchos otros comparten sus historias.

Bar disponible después del espectáculo.

« Vers la ville » ist eine multidisziplinäre Aufführung des Kollektivs Lost in Traditions. Es bietet eine zeitgenössische Reflexion rund um die

migration im Zusammenhang mit der Arbeit. Die Geschichte, die zwischen dokumentarischen Berichten, Theater und Musik angesiedelt ist, dreht sich um eine Reihe von Migrationsepisoden im Limousin.

Begleitet von Modellen, Filmrequisiten und Drehleiern machen sich vier Personen auf den Weg, um Arbeiter/innen zu treffen.

Ob sie nun in der Vergangenheit, der Gegenwart oder sogar in der Zukunft leben, eines haben diese Arbeiter gemeinsam: Sie haben ihr Land verlassen. Jean, ein Maurer aus dem Creus, Frau Ribeiro und Herr Pacheco aus Lousada in Portugal und viele andere berichten von ihren Erfahrungen auf den Straßen des Exils.

Bar vor Ort, um sich nach der Vorstellung auszutauschen.

