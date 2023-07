Eglise Sainte-Marie-Madeleine Le Bourg Taizé, 12 juillet 2023, Taizé.

Taizé,Saône-et-Loire

L’église romane de Taizé a été classée en 1913. Elle est ouverte, comme l’église de la Réconciliation, au culte catholique et protestant..

Le Bourg

Taizé 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The Romanesque church of Taizé was classified in 1913. Like the Church of Reconciliation, it is open to Catholic and Protestant worship.

La iglesia románica de Taizé fue catalogada en 1913. Al igual que la Iglesia de la Reconciliación, está abierta al culto católico y protestante.

Die romanische Kirche von Taizé wurde 1913 unter Denkmalschutz gestellt. Sie ist, wie die Versöhnungskirche, für den katholischen und protestantisc…

