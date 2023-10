Repas dansant Le Bourg Taillecavat, 18 novembre 2023, Taillecavat.

Taillecavat,Gironde

Repas dansant organisé par le comité des fêtes et animé par Sergio music..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:30:00. EUR.

Le Bourg

Taillecavat 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance organized by the Comité des fêtes and hosted by Sergio Music.

Cena y baile organizados por el Comité des Fêtes, con Sergio Music.

Tanzmahl, das vom Festkomitee organisiert und von Sergio music moderiert wird.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de l’Entre-deux-Mers