Escapade en Haut Entre-deux-Mers Le bourg Soussac, 7 avril 2024 08:00, Soussac.

Soussac,Gironde

Les randonneurs du Haut Entre-deux-Mers organisent des randonnées ouvertes à tous. Trois boucles au choix : 12, 20 ou 30 km sur circuit balisé, avec carte et topo-fiche. Départ libre de 8 h à 9 h 30. Pot d’accueil, collation au retour, ravitaillement sur les circuits. Possibilité de restauration sur place. Pensez à vous inscrire..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 17:00:00. EUR.

Le bourg Salle des Fêtes

Soussac 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les randonneurs du Haut Entre-deux-Mers organize hikes open to all. A choice of three loops: 12, 20 or 30 km on a marked circuit, with map and topo-fiche. Free departure from 8 am to 9:30 am. Welcome drink, snack on return, refreshments on circuits. Catering available on site. Don’t forget to register.

Los excursionistas de Haut Entre-deux-Mers organizan paseos abiertos a todos. Se puede elegir entre tres bucles: 12, 20 o 30 km en un circuito señalizado, con mapa y topo-ficha. Salida libre de 8.00 a 9.30 h. Bebida de bienvenida, tentempié a la vuelta, refrescos en las rutas. Servicio de catering in situ. No olvide inscribirse.

Die Wanderer des Haut Entre-deux-Mers organisieren Wanderungen, die für alle offen sind. Drei Schleifen stehen zur Auswahl: 12, 20 oder 30 km auf markierten Rundwegen, mit Karte und Topo-Fiche. Freie Abfahrt von 8:00 bis 9:30 Uhr. Begrüßungsgetränk, Imbiss auf dem Rückweg, Verpflegung auf den Strecken. Verpflegungsmöglichkeit vor Ort. Denken Sie daran, sich anzumelden.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers