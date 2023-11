Illuminations de Noël à Soulomès Le Bourg Soulomès, 10 décembre 2023, Soulomès.

Soulomès,Lot

Les villages éclairés, c’est cinq communes du Causse de Labastide-Murat, qui font des leur village des lieux magiques pour les fêtes de fin d’année. Tout au long du mois de Décembre, chaque commune met les bouchées doubles pour faire briller les yeux des petits et grands, à travers de décorations toujours plus belles et illuminées.

Animations, marché de Noël, vin chaud, dégustations, artisanat… tout est organisé pour passer des moments inoubliables au cœur de l’hiver !.

2023-12-10 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le Bourg

Soulomès 46240 Lot Occitanie



Les villages éclairés, five communes on the Causse de Labastide-Murat, are turning their villages into magical places for the festive season. Throughout December, each commune pulls out all the stops to make the eyes of young and old shine, with ever more beautiful and illuminated decorations.

Activities, Christmas markets, mulled wine, tastings, arts and crafts… everything is organized for unforgettable moments in the heart of winter!

Les villages éclairés es un grupo de cinco municipios del Causse de Labastide-Murat que transforman sus pueblos en lugares mágicos para las fiestas. A lo largo de todo el mes de diciembre, cada pueblo hace todo lo posible para hacer brillar los ojos de grandes y pequeños, con decoraciones cada vez más bellas e iluminadas.

Actividades, mercadillos navideños, vino caliente, degustaciones, artesanía… ¡todo está organizado para que pase unos días inolvidables en pleno invierno!

Die beleuchteten Dörfer, das sind fünf Gemeinden im Causse de Labastide-Murat, die ihre Dörfer zu magischen Orten für die Weihnachtszeit machen. Den ganzen Dezember über legt sich jede Gemeinde ins Zeug, um die Augen von Groß und Klein durch immer schönere und beleuchtete Dekorationen zum Leuchten zu bringen.

Animationen, Weihnachtsmarkt, Glühwein, Verkostungen, Kunsthandwerk… alles ist organisiert, um unvergessliche Momente im Herzen des Winters zu verbringen!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Labastide-Murat