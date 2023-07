Fête Votive de Soturac Le Bourg Soturac, 7 juillet 2023, Soturac.

Soturac,Lot

L’Association Fêtes et Loisirs vous convie à la fête du village de Soturac.

Pour les repas, réservation obligatoire avant le 3 juillet.

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . 8 EUR.

Le Bourg

Soturac 46700 Lot Occitanie



The Association Fêtes et Loisirs invites you to the Soturac village fête.

Meals must be reserved by July 3

La Association Fêtes et Loisirs le invita a la fiesta del pueblo de Soturac.

Las comidas deben reservarse antes del 3 de julio

Der Verein Fêtes et Loisirs lädt Sie zum Dorffest in Soturac ein.

Für die Mahlzeiten ist eine Reservierung bis zum 3. Juli erforderlich

