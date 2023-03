Les randonnées du Raisin d’Or : Saint-Laurent-des-Vignes Le bourg Sigoulès-et-Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac Catégories d’Évènement: Dordogne

Les randonnées du Raisin d'Or : Saint-Laurent-des-Vignes Le bourg, 20 juillet 2023, Sigoulès-et-Flaugeac

2023-07-20 09:00:00 – 2023-07-20

Dordogne Sigoulès-et-Flaugeac . Randonnée ouverte à toutes et à tous à la découverte des paysages et du vignoble

Bergeracois. Elles sont gratuites. Dégustation de Vins de propriétés viticoles à la fin

de la randonnée.

Dégustation de Vins de propriétés viticoles à la fin de la randonnée. Confrérie du raisin d’Or de Sigoulès PIXABAY

