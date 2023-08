Concert: PP Brûle Le bourg Sérignac, 26 août 2023, Sérignac.

Sérignac,Lot

L’épicerie restaurant Au Bout de la Rue vous attend pour un repas-concert. Venez découvrir PP Brûle en live.

2023-08-26 19:00:00 fin : 2023-08-26 . 18 EUR.

Le bourg Restaurant Au bout de la rue

Sérignac 46700 Lot Occitanie



Au Bout de la Rue grocery store and restaurant awaits you for a concert-meal. Come and discover PP Brûle live

La tienda de ultramarinos y restaurante Au Bout de la Rue le espera para un concierto-comida. Venga a descubrir PP Brûle en directo

Das Lebensmittelgeschäft und Restaurant Au Bout de la Rue erwartet Sie zu einem Essenskonzert. Erleben Sie PP Brûle live

