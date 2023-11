Concert Bal Le Bourg Sénaillac-Lauzès, 16 décembre 2023, Sénaillac-Lauzès.

Sénaillac-Lauzès,Lot

La Granja, c’est un projet associatif qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine oral (collectages, publications, animations). C’est un lieu vivant, ouvert sur le monde, qui suscite des rencontres et des échanges entre différentes cultures et qui organise des évènements autour de la culture occitane, de la danse et des musiques de tradition orale (conférences, concerts, bal, stages, veillées, expositions…)..

2023-12-16 17:30:00 fin : 2023-12-16 23:30:00. EUR.

Le Bourg

Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie



La Granja is an association dedicated to safeguarding and promoting oral heritage (collections, publications, events). It’s a lively place, open to the world, which fosters encounters and exchanges between different cultures, and organizes events around Occitan culture, dance and oral music (conferences, concerts, dances, courses, evening events, exhibitions, etc.).

La Granja es una asociación que trabaja para preservar y promover el patrimonio oral (colecciones, publicaciones, eventos). Es un lugar vivo, abierto al mundo, que favorece el encuentro y el intercambio entre diferentes culturas y organiza eventos en torno a la cultura occitana, la danza y la música oral tradicional (conferencias, conciertos, bailes, cursos, veladas, exposiciones, etc.).

La Granja ist ein Vereinsprojekt, das sich für den Schutz und die Aufwertung des mündlichen Erbes einsetzt (Sammlungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen). Es ist ein lebendiger, weltoffener Ort, der Begegnungen und Austausch zwischen verschiedenen Kulturen fördert und Veranstaltungen rund um die okzitanische Kultur, den Tanz und die mündliche Musik organisiert (Vorträge, Konzerte, Bälle, Workshops, Nachtwachen, Ausstellungen usw.).

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Labastide-Murat