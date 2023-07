Festival de la Gente : Concert : Récital de piano Le Bourg Seilhac, 27 août 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Concert : Victoire-Théodora Pruvost, récital de piano – Tarifs : 18 € pour les adultes / 12 € pour les 16/25 ans et gratuit pour les – 16 ans – Ouverture de la billetterie sur place et une heure avant le concert – A l’église -.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Le Bourg

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concert: Victoire-Théodora Pruvost, piano recital – Prices: 18? for adults / 12? for 16/25 year-olds and free for under-16s – Ticket sales open on site and one hour before the concert – At the church

Concierto: Victoire-Théodora Pruvost, recital de piano – Precios: 18? para adultos / 12? para jóvenes de 16/25 años y gratuito para menores de 16 años – Taquilla abierta in situ y una hora antes del concierto – En la iglesia

Konzert: Victoire-Théodora Pruvost, Klavierrezital – Preise: 18? für Erwachsene / 12? für 16/25-Jährige und kostenlos für Kinder unter 16 Jahren – Kartenverkauf vor Ort und eine Stunde vor dem Konzert geöffnet – In der Kirche –

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze