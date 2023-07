Festival de La Gente Le Bourg Seilhac, 25 août 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Le Festival de La Gente rassemble de jeunes musiciens français, britanniques et au-delà, dont la carrière émergente révèle un talent exceptionnel. La première édition du festival aura lieu du 25 au 28 août 2023 et aura à cœur de faire rayonner le territoire à travers une série de 6 concerts situés dans de magnifiques lieux propres à la Corrèze. L’idée du festival est née de la collaboration entre deux musiciens professionnels Nick Walker et Bertille Cascio avec la volonté de rendre honneur à sa grand-mère Anne Bartelloni-Delamaire, elle-même chanteuse lyrique de profession, née à Tulle, ayant grandi puis étant retraitée à La Gente. Une série de concerts de musique classique de haute qualité. De jeunes artistes en début de carrière ..

2023-08-25 fin : 2023-08-28 . .

Le Bourg

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Festival de La Gente brings together young musicians from France, the UK and beyond, whose emerging careers reveal exceptional talent. The first edition of the festival will take place from August 25 to 28, 2023, and will be dedicated to raising the profile of the region through a series of 6 concerts in magnificent Corrèze venues. The idea for the festival was born of a collaboration between two professional musicians, Nick Walker and Bertille Cascio, with the aim of honoring her grandmother Anne Bartelloni-Delamaire, herself a professional opera singer, who was born in Tulle, grew up and then retired to La Gente. A series of high-quality classical music concerts. Young artists at the start of their careers.

El Festival de La Gente reúne a jóvenes músicos de Francia, el Reino Unido y otros países, cuyas carreras emergentes revelan un talento excepcional. La primera edición del festival tendrá lugar del 25 al 28 de agosto de 2023, y estará dedicada a dar a conocer la región a través de una serie de 6 conciertos en algunos de los lugares más bellos de Corrèze. La idea del festival nació de la colaboración entre dos músicos profesionales, Nick Walker y Bertille Cascio, que querían rendir homenaje a su abuela Anne Bartelloni-Delamaire, ella misma cantante de ópera profesional, que nació en Tulle, creció y luego se retiró a La Gente. Una serie de conciertos de música clásica de gran calidad. Jóvenes artistas al principio de sus carreras.

Das Festival de La Gente bringt junge Musiker aus Frankreich, Großbritannien und darüber hinaus zusammen, deren aufstrebende Karriere ein außergewöhnliches Talent offenbart. Die erste Ausgabe des Festivals findet vom 25. bis 28. August 2023 statt und soll die Region durch eine Reihe von sechs Konzerten an wunderschönen Orten in der Corrèze zum Strahlen bringen. Die Idee des Festivals entstand aus der Zusammenarbeit der beiden Berufsmusiker Nick Walker und Bertille Cascio mit dem Wunsch, ihre Großmutter Anne Bartelloni-Delamaire zu ehren, die in Tulle geboren wurde, in La Gente aufwuchs und sich dort zur Ruhe setzte und selbst als Opernsängerin tätig war. Eine Reihe von Konzerten mit klassischer Musik von hoher Qualität. Junge Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen .

