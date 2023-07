Festival de Théâtre : Odysseus le bourg Seilhac, 6 août 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Odysseus ou l’histoire d’Ulysse racontée aux petits et grands – Embarquez sur « Odysseus » où Marco et Polo, deux petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses célèbres aventures. Un radeau de fortune, une malle aux multiples ressources, un livre foisonnant d’histoires, et le tour est joué ! Lequel de ces deux aèdes au nez rouge aura la chance de camper le héros épique… ? Pierre, feuille, ciseaux ! S’ensuit alors un voyage merveilleux parsemé d’épreuves, d’île en île, jusqu’à Ithaque. Un spectacle drôle et poétique qui vous fera découvrir ou redécouvrir L’Odyssée en famille..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

le bourg

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Odysseus or the story of Ulysses told to young and old – Come aboard « Odysseus », where Marco and Polo, two little clowns and fans of Ulysses, will take you on a journey through his famous adventures. A makeshift raft, a trunk full of resources, a book full of stories, and off you go! Which of these two red-nosed aedists will get the chance to play the epic hero? Rock, Paper, Scissors! What follows is a marvellous voyage of trials and tribulations, from island to island, all the way to Ithaca. A funny, poetic show to help you discover or rediscover The Odyssey with your family.

Odiseo o la historia de Ulises contada a grandes y pequeños – Sube a bordo de « Odiseo », donde Marco y Polo, dos pequeños payasos admiradores de Ulises, te llevarán en un viaje a través de sus famosas aventuras. Una balsa improvisada, un baúl lleno de recursos, un libro lleno de historias, ¡y ya está! ¿Cuál de estos dos aedes de nariz roja tendrá la oportunidad de encarnar al héroe épico? ¡Piedra, papel o tijera! Y así comienza un maravilloso viaje de pruebas y tribulaciones, de isla en isla, hasta llegar a Ítaca. Un espectáculo divertido y poético que le ayudará a descubrir o redescubrir La Odisea en familia.

Odysseus oder die Geschichte von Odysseus für Groß und Klein – Gehen Sie an Bord der « Odysseus », wo Marco und Polo, zwei kleine Clowns und Odysseus-Fans, die berühmten Abenteuer von Odysseus wieder aufleben lassen. Ein Floß, ein Koffer mit vielen Ressourcen, ein Buch mit vielen Geschichten – das ist alles! Wer von den beiden rotnasigen Adepten hat das Glück, den epischen Helden zu spielen? Stein, Blatt, Schere! Es folgt eine wunderbare Reise mit vielen Prüfungen, von Insel zu Insel, bis nach Ithaka. Eine lustige und poetische Aufführung, mit der Sie die Odyssee mit der ganzen Familie entdecken oder wiederentdecken können.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze