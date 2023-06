Festival de Théâtre : Bonne pêche, mauvaise pioche le bourg Seilhac, 5 août 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Bonne pêche, mauvaise pioche. Petite fable écologique à l’usage des tout-petits, d’après BONNE PÊCHE de Thierry Dedieu (éd. Seuil Jeunesse). Un spectacle de papier et d’objet. Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop… Voilà un bateau ! Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons… Quels poissons ?

Chaque jour, dans ses filets, Joseph le pêcheur remonte tout un tas d’objets abandonnés mais de moins en moins de poissons ! Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ? Pendant ce temps, les immeubles poussent comme des champignons…

Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui finit bien ! Ça c’était plié d’avance !.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

le bourg

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Good fishing, bad pickaxe. An ecological fable for toddlers, based on BONNE PÊCHE by Thierry Dedieu (ed. Seuil Jeunesse). A paper and object show. A sheet of yellow paper, I fold, you fold, we fold, a little song and whoosh? Here’s a boat! Everything here is made of paper: the sea, the land, the house, the boat, the fisherman and the fish? What fish?

Every day, in his nets, Joseph the fisherman brings up a whole heap of abandoned objects, but fewer and fewer fish! What’s he going to do with all this junk? Meanwhile, buildings are springing up like mushrooms?

Here we bend, pull, push, roll, fish, sing, sail and tell a story with a happy ending! That was a foregone conclusion!

Buena pesca, mala piqueta. Una fábula ecológica para niños pequeños, basada en BONNE PÊCHE de Thierry Dedieu (publicado por Seuil Jeunesse). Un espectáculo de papel y objetos. Una hoja de papel amarillo, yo doblo, tú doblas, nosotros doblamos, una cancioncilla y ¡zas! ¡Un barco! Aquí todo es de papel: el mar, la tierra, la casa, el barco, el pescador y el pez? ¿Qué peces?

Cada día, en sus redes, José el pescador saca un montón de objetos abandonados, ¡pero cada vez menos peces! ¿Qué va a hacer con toda esta basura? Mientras tanto, los edificios brotan como setas..

¡Aquí doblamos, tiramos, empujamos, rodamos, pescamos, cantamos, navegamos y contamos una historia con final feliz! ¡Eso se veía venir!

Guter Fang, schlechte Hacke. Eine kleine ökologische Fabel für Kleinkinder, nach BONNE PÊCHE von Thierry Dedieu (Éd. Seuil Jeunesse). Ein Schauspiel aus Papier und Objekten. Ein gelbes Blatt Papier, ich falte, du faltest, wir falten, ein kleines Lied und hoppla! Da ist ein Boot! Hier ist alles aus Papier: das Meer, die Erde, das Haus, das Boot, der Fischer und die Fische? Welche Fische?

Jeden Tag zieht der Fischer Joseph eine ganze Menge verlassener Gegenstände in seine Netze, aber immer weniger Fische! Was soll er mit all dem Gerümpel anfangen? In der Zwischenzeit schießen die Gebäude wie Pilze aus dem Boden

Hier wird gefaltet, gezogen, geschoben, gerollt, geangelt, gesungen, gesegelt und eine Geschichte mit Happy End erzählt! Das war schon vorher klar!

