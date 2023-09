Vide-greniers à Sauzet Le Bourg Sauzet, 6 août 2023, Sauzet.

Sauzet,Lot

Venez déambuler à la recherche de la bonne affaire..

2023-08-06 08:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. EUR.

Le Bourg

Sauzet 46140 Lot Occitanie



Come and stroll around in search of a bargain.

Ven a pasear en busca de una ganga.

Bummeln Sie auf der Suche nach einem Schnäppchen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT CVL Vignoble