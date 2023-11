Soirée fondue creusoise de l’association des parents d’élèves Le bourg Sauviat-sur-Vige, 19 mars 2024, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige,Haute-Vienne

L’A.P.E.S vous propose une soirée fondu Creusoise au profit des écoles du RPI Moissannes Sauviat. Il vous sera servi avec la fondu, des frites, un assortiment de charcuteries, salade verte et pour finir flognarde..

2024-03-19 fin : 2024-03-19 . .

Le bourg Salle des fêtes

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The A.P.E.S invites you to a fondu Creusoise evening to benefit the schools of the RPI Moissannes Sauviat. You’ll be served fondue, French fries, an assortment of cold meats, green salad and flognarde.

La A.P.E.S organiza una velada de fondu creusoise a beneficio de las escuelas RPI de Moissannes Sauviat. Se servirá una fondue, patatas fritas, una selección de embutidos, una ensalada verde y, para terminar, una flognarde.

Die A.P.E.S. bietet Ihnen einen Fondue-Abend im Creusoise zugunsten der Schulen des RPI Moissannes Sauviat an. Es werden Ihnen Fondues, Pommes frites, eine Auswahl an Wurstwaren, grüner Salat und zum Schluss Flognarde serviert.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Noblat