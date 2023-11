Visite – jeu de piste « Une Chrononaute à Sap-en-Auge » Le Bourg Sap-en-Auge, 8 novembre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Suivez Séraphine, voyageuse du temps, dans les ruelles de cette Petite Cité de caractère. En découvrant les secrets de la ville, vous résoudrez l’énigme qui permettra à la jeune chrononaute de rentrer chez elle, sur la lointaine île de Chronolus !

Un jeu de piste en famille pour voyager tous ensemble dans le passé de Sap-en-Auge.

Tout public, à partir de 6 ans.

Durée : 1 heure.

Jeu à télécharger gratuitement sur l’application Baludik.

Accessible 7j/7..

Vendredi 2023-11-08 fin : 2025-01-12 . .

Le Bourg

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Follow Séraphine, a time traveler, through the narrow streets of this Petite Cité de caractère. As you discover the town?s secrets, you?ll solve the riddle that will allow the young chrononaut to return home to the remote island of Chronolus!

A family treasure hunt to take you on a journey into Sap-en-Auge’s past.

For all ages 6 and up.

Duration: 1 hour.

Free download on the Baludik app.

Accessible 7 days a week.

Sigue a Séraphine, una viajera del tiempo, por las estrechas calles de esta pequeña ciudad llena de carácter. A medida que descubras los secretos de la ciudad, resolverás el enigma que permitirá a la joven crononauta regresar a casa, a la lejana isla de Chronolus

Una búsqueda del tesoro en familia que te llevará de viaje al pasado de Sap-en-Auge.

Para todos los públicos a partir de 6 años.

Duración: 1 hora.

Descarga gratuita en la aplicación Baludik.

Accesible los 7 días de la semana.

Folgen Sie der Zeitreisenden Séraphine durch die Gassen dieser Petite Cité de caractère. Entdecken Sie die Geheimnisse der Stadt und lösen Sie das Rätsel, das es der jungen Chrononautin ermöglicht, nach Hause auf die weit entfernte Insel Chronolus zurückzukehren!

Eine Schnitzeljagd für die ganze Familie, um gemeinsam in die Vergangenheit von Sap-en-Auge zu reisen.

Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Spiel zum kostenlosen Download auf der Baludik-App.

Zugänglich 7 Tage die Woche.

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité