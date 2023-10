Bourse aux jouets Le bourg Sanssat, 26 novembre 2023, Sanssat.

Sanssat,Allier

Vente de vêtements et matériel de puériculture, vente de jouets..

2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Le bourg Salle polyvalente

Sanssat 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of clothing and childcare equipment, sale of toys.

Venta de ropa y material de puericultura, venta de juguetes.

Verkauf von Kleidung und Babyausstattung, Verkauf von Spielzeug.

