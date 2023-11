Réveillon de la Saint-Sylvestre Le bourg Sainte-Gemme-en-Sancerrois, 31 décembre 2023, Sainte-Gemme-en-Sancerrois.

Sainte-Gemme-en-Sancerrois,Cher

Rejoignez nous à Sainte Gemme pour célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive. Le restaurant la p’tite Guinguette vous propose un menu spécial le 31 décembre 2023 à partir de 19h30. Sur réservation avant le 18/12/2023.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le bourg

Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 Cher Centre-Val de Loire



Join us in Sainte Gemme to celebrate New Year’s Eve in a festive atmosphere. Restaurant la p’tite Guinguette offers a special menu on December 31, 2023 starting at 7:30pm. Please reserve before 18/12/2023

Únase a nosotros en Sainte Gemme para celebrar la Nochevieja en un ambiente festivo. El restaurante La p’tite Guinguette servirá un menú especial el 31 de diciembre de 2023 a partir de las 19:30 h. Con reserva antes del 18/12/2023

Kommen Sie zu uns nach Sainte Gemme, um Silvester in einer festlichen Atmosphäre zu feiern. Das Restaurant la p’tite Guinguette bietet Ihnen am 31. Dezember 2023 ab 19:30 Uhr ein besonderes Menü an. Auf Reservierung vor dem 18/12/2023

