Soirée Moules frites Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest, 21 octobre 2023, Sainte-Anne-Saint-Priest.

Sainte-Anne-Saint-Priest,Haute-Vienne

Soirée moules frites avec retransmission du match des quarts de finale de la coupe du monde de rugby. Uniquement sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Le Bourg

Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mussels and French fries evening with broadcast of the Rugby World Cup quarter-final match. Reservations required.

Noche de mejillones y patatas fritas con retransmisión del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de Rugby. Reserva obligatoria.

Abend mit Moules Frites und Übertragung des Viertelfinalspiels der Rugby-Weltmeisterschaft. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Portes de Vassivière