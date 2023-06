Marché des Producteurs de Pays Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest, 7 septembre 2023, Sainte-Anne-Saint-Priest.

Sainte-Anne-Saint-Priest,Haute-Vienne

Ces marchés garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, dans la convivialité et l’échange ! Réservés aux producteurs fermiers et aux artisans, les marchés des Producteurs de Pays valorisent la richesse et la diversité de nos terroirs. Buvette et animation musicale..

2023-09-07 à ; fin : 2023-09-07 . .

Le Bourg

Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



These markets guarantee direct access to products, from producer to consumer, in a convivial atmosphere! Reserved for farm producers and artisans, Producteurs de Pays markets showcase the richness and diversity of our terroirs. Refreshment bar and musical entertainment.

Estos mercados garantizan el acceso directo a los productos, del productor al consumidor, en un ambiente acogedor Reservados a los productores agrícolas y artesanos, los mercados de Productores del País muestran la riqueza y diversidad de nuestros productos locales. Bar y música en directo.

Diese Märkte garantieren, dass die Produkte direkt vom Erzeuger zum Verbraucher gelangen, in einer Atmosphäre der Geselligkeit und des Austauschs! Die Märkte der « Producteurs de Pays » sind Bauernhofproduzenten und Handwerkern vorbehalten und werten den Reichtum und die Vielfalt unserer Regionen auf. Getränke und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Portes de Vassivière