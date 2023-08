La Bodega de Saint-Vivien-de-Monségur Le bourg Saint-Vivien-de-Monségur, 1 septembre 2023, Saint-Vivien-de-Monségur.

Saint-Vivien-de-Monségur,Gironde

Un programme complet vous est proposé lors de la traditionnelle « Bodega » de Saint-Vivien-de-Monségur. Pour les sportifs : une randonnée pédestre, une autre à moto et des concours de pétanque ; pour les joueurs : un loto et un concours de belote. Vous ajouter à cela des repas divers et variés, 2 bals, un concert, des manèges, des bandas et pour couronner le tout un feu d’artifice !!.

2023-09-01 fin : 2023-09-03 . .

Le bourg

Saint-Vivien-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional Saint-Vivien-de-Monségur « Bodega » offers a full program. For sports enthusiasts: a hiking trail, a motorcycle trail and pétanque competitions; for gamblers: a lotto and a belote competition. Add to this a variety of meals, 2 balls, a concert, merry-go-rounds, bandas and, to top it all off, fireworks!

La tradicional « Bodega » de Saint-Vivien-de-Monségur ofrece un completo programa. Para los amantes del deporte, hay una ruta de senderismo, un paseo en moto y competiciones de petanca; para los jugadores, hay lotería y un concurso de belote. También habrá comidas variadas, 2 bailes, un concierto, tiovivos, bandas y, como colofón, ¡fuegos artificiales!

Bei der traditionellen « Bodega » in Saint-Vivien-de-Monségur wird Ihnen ein umfangreiches Programm geboten. Für die Sportler: eine Wanderung, eine Motorradtour und Boule-Wettbewerbe; für die Spieler: ein Lotto und ein Belote-Wettbewerb. Außerdem gibt es verschiedene Mahlzeiten, zwei Bälle, ein Konzert, Karussells, Bandas und ein Feuerwerk!

Mise à jour le 2023-08-20 par OT de l’Entre-deux-Mers