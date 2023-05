Concours amical de pétanque Le Bourg, 28 mai 2023, Saint-Sulpice-de-Pommiers.

Saint-Sulpice-de-Pommiers,Gironde

Envie de pointer et tirer ? Venez passer une journée conviviale autour d’un concours de pétanque en doublettes adultes et enfants, à Saint-Sulpice de Pommiers. Inscription à 13h30, début du tournoi à 14h et remise des prix à 19h30. Il sera suivi d’un repas à 21h30 (sur réservation) et d’une soirée dansante. N’oubliez pas vos boules !.

Le Bourg

Saint-Sulpice-de-Pommiers 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to point and shoot? Come and spend a friendly day around a petanque competition in doublets for adults and children, in Saint-Sulpice de Pommiers. Registration at 1:30 pm, beginning of the tournament at 2 pm and prize giving at 7:30 pm. It will be followed by a meal at 9:30 pm (reservation required) and a dance party. Don’t forget your balls!

¿Quieres apuntar y disparar? Venga a pasar una jornada de convivencia en torno a una competición de petanca en dobles para adultos y niños, en Saint-Sulpice de Pommiers. Inscripciones a las 13.30 h, inicio del torneo a las 14 h y entrega de premios a las 19.30 h. A continuación, comida a las 21.30 h (previa reserva) y baile. No olvide su petanca

Lust, zu punkten und zu schießen? Verbringen Sie einen geselligen Tag bei einem Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack für Erwachsene und Kinder in Saint-Sulpice de Pommiers. Anmeldung um 13:30 Uhr, Beginn des Turniers um 14:00 Uhr und Preisverleihung um 19:30 Uhr. Anschließend gibt es um 21:30 Uhr ein Essen (Reservierung erforderlich) und einen Tanzabend. Vergessen Sie Ihre Kugeln nicht!

