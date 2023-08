Journées européennes du patrimoine : Église Saint-Silvain-Bellegarde Le Bourg Saint-Silvain-Bellegarde, 16 septembre 2023, Saint-Silvain-Bellegarde.

Saint-Silvain-Bellegarde,Creuse

Visite guidée d’une l’église des XIIIe et XVIIe siècles

Participez à des visites guidées de l’église

samedi 16 septembre 2023 à 11h et 15h

et le dimanche 17 septembre à 9h et 15h.

En dehors de ces horaires, profitez de visites libres de l’église.

L’édifice actuel, inscrit depuis 1925 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, résulte de la reconstruction au début du XVIIe siècle de l’église primitive du XIIIe siècle qui avait été en grande partie détruite pendant les guerres de Religion, à la fin du XVIe siècle. Le presbytère, attenant au chevet droit de l’église (bâtiment actuel du restaurant), a été construit en 1752. Des travaux importants ont ensuite été effectués dans l’église en 1857. Le maître-autel a retrouvé sa polychromie lors de sa restauration entre 1992 et 1995..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:30:00.

Le Bourg

Saint-Silvain-Bellegarde 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of a 13th- and 17th-century church

Take part in guided tours of the church

saturday, September 16, 2023 at 11am and 3pm

and Sunday, September 17 at 9am and 3pm.

Outside these times, enjoy free tours of the church.

The present-day church, listed as a Monument Historique since 1925, was rebuilt in the early 17th century from the original 13th-century church, which had been largely destroyed during the Wars of Religion at the end of the 16th century. The presbytery, adjoining the right chevet of the church (now the restaurant), was built in 1752. Major work was then carried out on the church in 1857. The high altar was restored to its original polychrome finish between 1992 and 1995.

Visita guiada a una iglesia de los siglos XIII y XVII

Participe en las visitas guiadas a la iglesia

el sábado 16 de septiembre de 2023 a las 11.00 y a las 15.00 horas

y el domingo 17 de septiembre a las 9.00 y a las 15.00 horas.

Fuera de estos horarios, podrá disfrutar de visitas gratuitas a la iglesia.

El edificio actual, inscrito en el Inventario Suplementario de Monumentos Históricos desde 1925, fue reconstruido a principios del siglo XVII a partir de la iglesia original del siglo XIII, destruida en gran parte durante las Guerras de Religión a finales del siglo XVI. El presbiterio, adosado a la cabecera derecha de la iglesia (actual edificio del restaurante), se construyó en 1752. En 1857 se realizaron importantes obras en la iglesia. La decoración policromada del altar mayor se restauró entre 1992 y 1995.

Geführte Besichtigung einer Kirche aus dem 13. und 17

Nehmen Sie an Führungen durch die Kirche teil

am Samstag, den 16. September 2023 um 11 Uhr und 15 Uhr

und am Sonntag, dem 17. September, um 9 Uhr und 15 Uhr.

Genießen Sie außerhalb dieser Zeiten freie Besichtigungen der Kirche.

Das heutige Gebäude, das seit 1925 im Zusatzinventar der historischen Monumente aufgeführt ist, entstand Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Wiederaufbau der ursprünglichen Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die während der Religionskriege Ende des 16. Jahrhunderts größtenteils zerstört worden war. Das an das rechte Kopfende der Kirche angrenzende Pfarrhaus (heutiges Restaurantgebäude) wurde 1752 errichtet. Im Jahr 1857 wurden dann umfangreiche Arbeiten an der Kirche durchgeführt. Der Hauptaltar erhielt bei seiner Restaurierung zwischen 1992 und 1995 seine Polychromie zurück.

