Spectacle autour de Marcelle Delpastre Le bourg Saint-Salvadour, 5 octobre 2023, Saint-Salvadour.

Saint-Salvadour,Corrèze

Un spectacle musical « ET NOUS SERONS DEBOUT » autour de Marcelle Delpastre par Marie-Laure Fraysse.

2023-10-05

Le bourg

Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A musical show « ET NOUS SERONS DEBOUT » about Marcelle Delpastre by Marie-Laure Fraysse

Un espectáculo musical « ET NOUS SERONS DEBOUT » sobre Marcelle Delpastre por Marie-Laure Fraysse

Ein musikalisches Schauspiel « ET NOUS SERONS DEBOUT » um Marcelle Delpastre von Marie-Laure Fraysse

