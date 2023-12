P’tit marché Le Bourg Saint-Salvadour, 7 décembre 2023, Saint-Salvadour.

Saint-Salvadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-07 17:00:00

fin : 2023-12-07 19:00:00

L’association du p’tit marché de Saint Salvadour en partenariat avec la Mairie organise chaque jeudi de 17h à 19h son marché hebdomadaire. Vous y trouverez des produits alimentaires et non alimentaires. Venez nombreux

Si vous souhaitez recevoir chaque mardi, une liste des exposants présents, vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : marche.saint.salvadour@gmail.com avec en objet » je souhaite recevoir par mail la liste des exposants ».

Le Bourg

Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze