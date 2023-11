Fête patronale le bourg Saint-Romain-Lachalm, 2 août 2023, Saint-Romain-Lachalm.

Saint-Romain-Lachalm,Haute-Loire

fête patronale du village -3 jours de fête dans le village

vogue: pour les manèges.

2023-08-02 fin : 2023-08-04 . .

le bourg

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



patronal feast of the village -3 days of festivities in the village

vogue: for the rides

fiesta del pueblo – 3 días de fiesta en el pueblo

vogue: para los paseos

patronatsfest des Dorfes – 3 Tage lang wird im Dorf gefeiert

vogue: für die Fahrgeschäfte

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon