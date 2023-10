Mémoires vive d’Italie Le Bourg Saint-Romain-de-Monpazier, 21 octobre 2023, Saint-Romain-de-Monpazier.

Saint-Romain-de-Monpazier,Dordogne

Conte avec musique sur l’Italie, l’immigration italienne. Entrée gratuite. Conteur : Eric Leurent accompagnement musical Raymond.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Le Bourg salle des fêtes

Saint-Romain-de-Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Storytelling with music about Italy and Italian immigration. Free admission. Storyteller: Eric Leurent musical accompaniment Raymond

Cuentacuentos con música sobre Italia y la inmigración italiana. Entrada gratuita. Cuentacuentos: Eric Leurent con acompañamiento musical Raymond

Märchen mit Musik über Italien, die italienische Einwanderung. Der Eintritt ist frei. Erzähler: Eric Leurent Musikalische Begleitung Raymond

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides