Café littéraire avec Laurent DELMONT Le Bourg Saint-Robert, 30 novembre 2023, Saint-Robert.

Saint-Robert,Corrèze

Café littéraire salle André Rousseau le jeudi 30 novembre à 20h30 salle Bel air Amitié. Organisé en partenariat avec la Librairie du Parc d’Objat.

RENCONTRE – DÉBAT avec Laurent DELMONT.

Une écriture rafraîchissante et sucrée, une émotion tendrement ironique, autodérision parfois mais sincérité naïve.

Ces 3 romans contemporains sont une déclaration d’amour aux bonheurs simples..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Le Bourg

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Café littéraire in the Salle André Rousseau on Thursday November 30 at 8.30pm in the Salle Bel air Amitié. Organized in partnership with Librairie du Parc d’Objat.

RENCONTRE – DÉBAT with Laurent DELMONT.

Refreshingly sweet writing, tenderly ironic emotion, sometimes self-deprecating but naive sincerity.

These 3 contemporary novels are a declaration of love for simple pleasures.

Café literario en la sala André Rousseau el jueves 30 de noviembre a las 20.30 h en la sala Bel air Amitié. Organizado en colaboración con la Librairie du Parc d’Objat.

ENCUENTRO – DEBATE con Laurent DELMONT.

Escritura refrescantemente dulce, emoción tiernamente irónica, a veces autoburla pero sinceridad ingenua.

Estas 3 novelas contemporáneas son una declaración de amor por los placeres sencillos.

Literaturcafé Salle André Rousseau am Donnerstag, den 30. November um 20:30 Uhr Salle Bel air Amitié. Organisiert in Partnerschaft mit der Librairie du Parc in Objat.

BEGEGNUNG – DISKUSSION mit Laurent DELMONT.

Eine erfrischende und süße Schreibweise, zart ironische Emotionen, manchmal Selbstironie, aber naive Aufrichtigkeit.

Diese drei zeitgenössischen Romane sind eine Liebeserklärung an das einfache Glück.

Mise à jour le 2023-11-06 par Brive Tourisme