Café littéraire avec Charline MALAVAL Le Bourg Saint-Robert, 24 août 2023, Saint-Robert.

Saint-Robert,Corrèze

Café littéraire salle André Rousseau le mercredi 28 juin à 20h30 salle Bel air Amitié. Organisé en partenariat avec la Librairie du Parc d’Objat.

RENCONTRE – DÉBAT avec Charline Malaval.

Charline a le merveilleux don de nous faire voyager. Une plongée dans l’histoire d’où l’émotion n’est pas absente. Hommage à ces femmes soviétiques, pilotes courageuses, qui ont risqué leur vie en s’affirmant auprès des hommes aviateurs..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

Le Bourg

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Café littéraire in the Salle André Rousseau on Wednesday June 28 at 8.30pm in the Salle Bel air Amitié. Organized in partnership with Librairie du Parc d’Objat.

RENCONTRE – DEBATE with Charline Malaval.

Charline has a wonderful gift for taking us on a journey. A plunge into history with a touch of emotion. A tribute to the courageous Soviet women pilots who risked their lives to stand up to male aviators.

Café literario en la sala André Rousseau el miércoles 28 de junio a las 20.30 h en la sala Bel air Amitié. Organizado en colaboración con la Librairie du Parc d’Objat.

ENCUENTRO – DEBATE con Charline Malaval.

Charline tiene el maravilloso don de hacernos viajar. Una inmersión en la historia no exenta de emoción. Un homenaje a estas mujeres soviéticas, valientes pilotos que arriesgaron su vida para plantar cara a los aviadores masculinos.

Literaturcafé Salle André Rousseau am Mittwoch, den 28. Juni um 20:30 Uhr Salle Bel air Amitié. Organisiert in Partnerschaft mit der Librairie du Parc in Objat.

BEGEGNUNG – DISKUSSION mit Charline Malaval.

Charline hat die wunderbare Gabe, uns auf Reisen zu schicken. Ein Eintauchen in die Geschichte, bei dem auch die Emotionen nicht zu kurz kommen. Hommage an die sowjetischen Frauen, die als mutige Pilotinnen ihr Leben riskierten, um sich gegenüber den männlichen Fliegern zu behaupten.

Mise à jour le 2023-08-21 par Corrèze Tourisme