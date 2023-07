Café littéraire avec Gilbert BORDES Le Bourg Saint-Robert, 26 juillet 2023, Saint-Robert.

Saint-Robert,Corrèze

Café littéraire salle André Rousseau le mercredi 26 juillet à 20h30 salle Bel air Amitié. Organisé en partenariat avec la Librairie du Parc d’Objat.

RENCONTRE – DÉBAT avec.

2023-07-26

Le Bourg

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Café littéraire in the Salle André Rousseau on Wednesday July 26 at 8:30pm in the Salle Bel air Amitié. Organized in partnership with Librairie du Parc d’Objat.

MEETING – DEBATE with

Café literario en la sala André Rousseau el miércoles 26 de julio a las 20.30 h en la sala Bel air Amitié. Organizado en colaboración con la Librairie du Parc d’Objat.

ENCUENTRO – DEBATE con

Literaturcafé Salle André Rousseau am Mittwoch, den 26. Juli um 20:30 Uhr Salle Bel air Amitié. Organisiert in Partnerschaft mit der Librairie du Parc in Objat.

BEGEGNUNG – DISKUSSION mit

