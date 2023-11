Repas dansant Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères, 25 novembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Repas dansant avec Stéphane Villard et Lolo.

Repas paëlla.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance with Stéphane Villard and Lolo.

Paella dinner

Cena y baile con Stéphane Villard y Lolo.

Comida en paella

Tanzmahl mit Stéphane Villard und Lolo.

Paella-Essen

Mise à jour le 2023-11-08 par Isle-Auvézère