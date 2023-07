Fête du Village Le Bourg Saint-Priest-la-Plaine, 22 juillet 2023, Saint-Priest-la-Plaine.

Saint-Priest-la-Plaine,Creuse

Samedi : repas : faux filet frites avec orchestre,

Dimanche : matin : marché de producteurs/vide-greniers, après-midi : concours de pétanque, soirée : concert, bal et feu d’artifice..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 . .

Le Bourg

Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday: meal: faux filet frites with live band,

Sunday: morning: farmers’ market/garage sale, afternoon: pétanque competition, evening: concert, dance and fireworks.

Sábado: comida: filete y patatas fritas con banda en directo,

Domingo: mañana: mercado de agricultores/venta de garaje, tarde: competición de petanca, noche: concierto, baile y fuegos artificiales.

Samstag: Essen: Falsches Filet mit Pommes frites mit Orchester,

Sonntag: vormittags: Bauernmarkt/Video-Grenzmarkt, nachmittags: Boule-Wettbewerb, abends: Konzert, Tanz und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-04-15 par Creuse Tourisme