Vide Grenier et tombola Le Bourg, 25 juin 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

De nombreux lots à gagner dont une nuit au château de Vieillecour pendant la période du brame des cerfs !

2€ le mètre linéaire

Marché de producteurs (Marché de Frugie) / Restauration.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 16:00:00. .

Le Bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Many prizes to be won, including a night at the château de Vieillecour during the deer roaring season!

2? per linear meter

Producers’ market (Marché de Frugie) / Catering

Numerosos premios, entre ellos una noche en el castillo de Vieillecour durante la temporada de brama de los ciervos

2? por metro lineal

Mercado de Frugie / Restauración

Es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter eine Übernachtung im Schloss Vieillecour während der Zeit der röhrenden Hirsche!

2? der laufende Meter

Bauernmarkt (Marché de Frugie) / Verpflegung

Mise à jour le 2023-05-22 par Isle-Auvézère