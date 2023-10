« Y a plus qu’à » fête Halloween Le Bourg Saint-Pierre-de-Bat, 4 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Bat.

Saint-Pierre-de-Bat,Gironde

L’association « Y a plus qu’à » vous propose de fêter Halloween en commençant par un goûter déguisé, une récolte de bonbons puis un concours du meilleur déguisement. La journée se terminera par un repas d’Halloween et un concours du gâteau le plus effrayant..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Le Bourg Salle des Fêtes

Saint-Pierre-de-Bat 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Y a plus qu’à » association invites you to celebrate Halloween, starting with a costume party, a candy collection and a contest for the best costume. The day will end with a Halloween meal and a contest for the scariest cake.

La asociación « Y a plus qu’à » organiza una fiesta de Halloween que comenzará con una merienda de disfraces, una recogida de caramelos y un concurso al mejor disfraz. La jornada terminará con una comida de Halloween y un concurso para la tarta más terrorífica.

Der Verein « Y a plus qu’à » lädt Sie ein, Halloween zu feiern, beginnend mit einem verkleideten Imbiss, einer Süßigkeitensammlung und einem Wettbewerb um das beste Kostüm. Der Tag endet mit einem Halloween-Essen und einem Wettbewerb um den gruseligsten Kuchen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT de l’Entre-deux-Mers