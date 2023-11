Randonnée pédestre du Téléthon Le Bourg Saint-Paul, 10 décembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon 2023, randonnée pédestre organisée par l’association Saint-Paul Rando sur le circuit de Beaumont de 6 kms et goûter offert à l’arrivée. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Le Bourg Salle des associations

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon 2023, the Saint-Paul Rando association organizes a 6 km hike on the Beaumont circuit, with a snack offered at the finish. All profits will be donated to the Telethon.

En el marco del Teletón 2023, la asociación Saint-Paul Rando organiza una marcha de 6 km alrededor del circuito de Beaumont, con un tentempié a la llegada. Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Im Rahmen des Telethon 2023 findet eine vom Verein Saint-Paul Rando organisierte Wanderung auf dem 6 km langen Rundkurs von Beaumont statt, bei der am Ziel ein Imbiss angeboten wird. Alle Einnahmen gehen an den Telethon.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Noblat