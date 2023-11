Conférence :Intelligence Artificielle Le Bourg Saint-Paul, 2 décembre 2023, Saint-Paul.

Conférence : Intelligence Artificielle ça sert à quoi ? Conférence animé par Denis Roume ( ancien chercheur en IA, titulaire d’un master IA à Paris VI) L’Intelligence Artificielle fascine, interroge et bouscule notre société. Qu’est réellement l’IA ? Que permet-elle de faire ?quelles sont ses limites ? quelle peut-être sa place dans notre société ? Voilà quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre..

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Conference: What’s Artificial Intelligence for? Lecture by Denis Roume (former AI researcher, holder of a Master’s degree in AI from Paris VI) Artificial Intelligence fascinates, questions and challenges our society. What is AI really? What can it do? What are its limits? These are just some of the questions we’re going to try to answer.

Conferencia: ¿Para qué sirve la Inteligencia Artificial? Conferencia de Denis Roume (antiguo investigador en IA, titular de un máster en IA en París VI) La Inteligencia Artificial fascina, cuestiona y sacude nuestra sociedad. ¿Qué es realmente la IA? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su lugar en nuestra sociedad? Estas son algunas de las preguntas a las que intentaremos responder.

Konferenz: Künstliche Intelligenz wozu? Konferenz unter der Leitung von Denis Roume (ehemaliger KI-Forscher, Inhaber eines KI-Masterstudiengangs in Paris VI) Künstliche Intelligenz fasziniert, hinterfragt und schockiert unsere Gesellschaft. Was ist KI wirklich? Was kann sie? Wo liegen ihre Grenzen? Welchen Platz nimmt sie in unserer Gesellschaft ein? Dies sind einige der Fragen, auf die wir versuchen werden, eine Antwort zu finden.

