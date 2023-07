Ecologie : la nature et nos modes de vie Le Bourg Saint-Paul, 24 août 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Corrèze

L’écologie dite « politique » est très diverse parce qu’elle implique des choix dans nos modes de vie en fonction des contraintes posées par la nature. Comment cette diversité s’est constituées historiquement et comment s’exprime-t-elle ?.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 22:00:00. .

Le Bourg

Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



So-called « political » ecology is highly diverse, because it involves making choices about our lifestyles in the light of the constraints imposed by nature. How has this diversity developed historically, and how is it expressed?

La llamada ecología « política » es muy diversa, porque implica tomar decisiones sobre nuestros modos de vida a la luz de las limitaciones impuestas por la naturaleza. ¿Cómo se ha desarrollado históricamente esta diversidad y cómo se expresa?

Die sogenannte « politische » Ökologie ist sehr vielfältig, weil sie Entscheidungen über unsere Lebensweise im Hinblick auf die von der Natur auferlegten Beschränkungen beinhaltet. Wie hat sich diese Vielfalt historisch konstituiert und wie drückt sie sich aus?

