Conférence écologie : la nature saisie par le filtre de la science Le Bourg Saint-Paul, 22 août 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Corrèze

L’écologie comme discipline scientifique est née à la fin du 19ème siècle. Par quelle filiation scientifique et dans quel contexte ? Quels sont ses concepts et qu’ont-ils permis de comprendre scientifiquement de nos rapports avec la nature ?.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 22:00:00. .

Le Bourg

Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Ecology as a scientific discipline was born at the end of the 19th century. How did it come into being, and in what context? What are its concepts, and what have they enabled us to understand scientifically about our relationship with nature?

La ecología como disciplina científica nació a finales del siglo XIX. ¿Cómo surgió y en qué contexto? ¿Cuáles son sus conceptos y qué nos han permitido comprender científicamente sobre nuestra relación con la naturaleza?

Die Ökologie als wissenschaftliche Disziplin entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Durch welche wissenschaftliche Abstammung und in welchem Kontext? Was sind ihre Konzepte und was haben sie dazu beigetragen, unser Verhältnis zur Natur wissenschaftlich zu verstehen?

