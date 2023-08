Rencontre « La gestion des espaces enherbés pour la biodiversité » Le Bourg Saint-Pardoux-Soutiers, 17 septembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une rencontre sur le thème de « La gestion des espaces enherbés pour la biodiversité » est proposée au Val de Flore (Saint-Pardoux-Soutiers, 79) par le jardinier-paysagiste du site.

Le Val de Flore est un site de nature de trois hectares aux multiples ambiances paysagères..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Le Bourg Val de Flore

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To mark the European Heritage Days, a meeting on the theme of « Managing grassed areas for biodiversity » is being organized at Val de Flore (Saint-Pardoux-Soutiers, 79) by the site’s landscape gardener.

The Val de Flore is a three-hectare nature site offering a wide range of landscaped environments.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el jardinero paisajista del Val de Flore (Saint-Pardoux-Soutiers, 79) organiza un encuentro sobre el tema « Gestión de los prados para la biodiversidad ».

Val de Flore es un paraje natural de tres hectáreas con una amplia gama de entornos paisajísticos.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals wird im Val de Flore (Saint-Pardoux-Soutiers, 79) vom Landschaftsgärtner der Anlage ein Treffen zum Thema « Bewirtschaftung von Grünflächen für die Biodiversität » angeboten.

Das Val de Flore ist ein drei Hektar großer Naturstandort mit vielfältigen landschaftlichen Atmosphären.

