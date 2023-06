Fête de la musique Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac, 21 juin 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

La fête de la musique de Saint Pardoux aura lieu le 21 juin à partir de 19h au pont face à la mairie. Musique, boissons et assiettes à partager vous y attendent pour un moment convivial..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Le Bourg Rue de l’ancien château

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint Pardoux music festival will take place on June 21 from 7pm on the bridge opposite the town hall. Music, drinks and plates to share await you for a convivial moment.

El festival de música de Saint Pardoux se celebrará el 21 de junio a partir de las 19.00 horas en el puente situado frente al ayuntamiento. Habrá música, bebidas y comida para compartir en una velada de convivencia.

Das Musikfest von Saint Pardoux findet am 21. Juni ab 19 Uhr an der Brücke gegenüber dem Rathaus statt. Musik, Getränke und Teller zum Teilen erwarten Sie dort für einen geselligen Moment.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Pays du Haut Limousin